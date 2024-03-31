نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السريع: تركنا الإدارة المدنية بالجزيرة للقوى المدنية ولن نتدخل فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت قوات الدعم السريع، إنهم تركوا الإدارة المدنية بالجزيرة للقوى المدنية وقوى المجتمع المدني ولا نتدخل في أعمالهم الإدارية أو الفنية.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن اعتداءات قوات الدعم السريع المتمردة على المساعدات الانسانية تعد جرائم حرب، مجددة التنديد بما وصفته بالجرائم المشينة التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة وآخرها الاعتداء على قافلة الاغاثة التابعة لمنظمة اليونيسيف.

وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس: امتدادا للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المتمردة في أنحاء مختلفة من البلاد، حيث احتجزت المليشيا عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كانت في طريقها للفاشر للمساهمة في احتواء الأزمة الغذائية والصحية في معسكرات النازحين، خاصة انتشار حالات سوء التغذية وسط الأطفال.

وأضافت الخارجية السودانية، في نفس الوقت شرعت المليشيا في تنفيذ تهديداتها المعلنة بمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر مسار الدبة - مليط - الفاشر، حيث حشدت أعدادا من مرتزقتها بالقرب من مليط لقطع الطريق على قوافل المساعدات الإنسانية والاستيلاء على تلك المساعدات.