العالم اليوم - فيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 05:18 مساءً - استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاورخ سيارة في بلدة كونين بالنبطية جنوبي لبنان، على ما أفادت مراسلة دوت الخليج.

وقتل في الغارة الإسرائيلية شخص واحد على الأقل، ولم يتم التعرف عن هوية القتيل على الفور. وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حطام السيارة المستهدفة.

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