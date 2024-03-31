العالم اليوم - فيديو.. تفاصيل اغتيال قيادي بارز في حزب الله جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تفاصيل اغتيال قيادي بارز في حزب الله جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 31 مارس 2024 06:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية اغتيال لأحد القادة الميدانيين في حزب الله، عبر غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها في قرية كونين جنوبي لبنان.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي :"استهدفنا ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله"

وأوضح أن "طائرات سلاح الجو أغارت على سيارة في منطقة قرية كونين كان يستقلها إسماعيل علي الزين، وهو ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية".

وبحسب البيان، "يُعتبر إسماعيل علي الزين أحد قادة قوة الرضوان وعبارة عن خبير رئيسي في مجال الصواريخ المضادة للدروع ومسؤول عن العشرات العديدة من العمليات التخريبية بصواريخ مضادة للدروع التي تم توجيهها لاستهداف قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، حطام السيارة المستهدفة.