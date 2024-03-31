أذربيجان تحيي ذكرى يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين ضحايا التمييز العنصري والتعصب

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أحمد جودة - القاهرة - تحيى جمهورية أذربيجان ذكرى يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين، اليوم، حيث قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أنه هو يوم لإحياء ذكرى مواطنيها الأبرياء، الذين أصبحوا ضحايا للتمييز العنصري والتعصّب من قِبل الجماعات الأرمنية المتطرّفة، وتعرّضوا للتطهير العِرقي والإبادة الجماعية.

وأضافت أنه في الفترة من مارس إلى أبريل 1918، وباستخدام جميع الوسائل المتاحة للتطهير العرقي للأذربيجانيين من أراضي أجدادهم عبر التاريخ، ارتكب الأرمن الراديكاليون فظائع وحشية ضد مواطنيها، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأذربيجانيين الذين يعيشون في باكو وشماخي وجوبا وقاراباغ وزنجازور وناختشيفان ولانكران ومناطق أخرى بوحشية، وتم تدمير العديد من المستوطنات والمعالم الدينية والثقافية.

ونتيجة للمجازر، قُتل أكثر من 16 ألف شخص بطريقة وحشية، وتم تدمير 167 قرية في جوبا وحدها.

وارتكبت فظائع واسعة النطاق ضد المدنيين، حيث تم العثور على مقابر جماعية لضحايا المذبحة في منطقة جوبا عام 2007، واعترف ستيفان شوميان، المفوّض فوق العادة للقوقاز، وهو من أصل أرمني، بأن 6000 جندي مسلّح من سوفييت باكو و4000 جندي مسلّح من حزب داشناكسوتيون شاركوا في المذابح، ودمّرت المستوطنات، وكشفت المعالِم الثقافية الطبيعة الدقيقة للمذابح.

وبعد تأسيس جمهورية أذربيجان الديمقراطية، تم إنشاء لجنة التحقيق الاستثنائية للتحقيق في أحداث مارس وتقديم المجرمين إلى العدالة، واستنادا إلى الأدلة التي كشفت عنها اللجنة، تم رفع دعاوى جنائية ضد 194 شخصا متهمين بارتكاب جرائم، وتم القبض على 24 شخصا في باكو ونحو 100 شخص في شاماخي.

لكن انهيار تسوية النزاع أدى إلى توقف عملية إجراء تحقيق متعمّق في الأحداث التي وقعت، وكذلك التقييم السياسي والقانوني لمجازر مارس.

وقالت الخارجية: فقط بعد استعادة استقلالنا، تم إعطاء أحداث مارس تقييمًا سياسيًا مناسبًا من خلال مرسوم القائد الوطني حيدر علييف “بشأن الإبادة الجماعية للأذربيجانيين” بتاريخ 26 مارس 1998، وتم إعلان يوم 31 مارس “يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين”.

أظهر الترحيل الجماعي للأذربيجانيين من أرمينيا، وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة خلال العدوان العسكري واحتلال أذربيجان، وجرائم الحرب ضد المدنيين الذين يعيشون بعيدًا عن الأراضي التي جرت فيها العمليات العسكرية خلال الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، أن السياسة ولا تزال الكراهية العرقية المنهجية والتعصب تجاه الأذربيجانيين قائمة.

إن التعلّم من التاريخ، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث الفظيعة، ووضع حد لإفلات المجرمين من العقاب، أمر بالغ الأهمية لاغتنام الفرص التي ظهرت لتحقيق السلام في المنطقة في فترة ما بعد الصراع الحالية. وبهذا المعنى، فإن منع صعود النزعة الانتقامية في أرمينيا يعتمد بشكل كبير على المجتمع الدولي، إلى جانب قيادة هذا البلد.

وقالت الخارجية: في 31 مارس، يوم الإبادة الجماعية للأذربيجانيين، نحيي بحزن عميق ونحترم ذكرى الأذربيجانيين الأبرياء الذين تعرّضوا للكراهية العِرقية والإبادة الجماعية.