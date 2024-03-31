نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل لقاء "أبو الغيط" مع وزير خارجية نيوزيلاندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على زيارة وزير الخارجية النيوزلندي.

وقال في كلمه له على حسابه الرسمي على موقع اكس:"‏سعدت باستقبال السيد ونستون بيترز ‎وزير خارجية نيوزيلاندا والحوار معه علي تطورات ‎الشرق الاوسط". وأضاف "أبو الغيط":"نيوزيلاندا لها مواقف محترمة من القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله، كما ان لها مصالح تجارية كبيرة مع منطقتنا العربية".