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تفاصيل لقاء "أبو الغيط" مع وزير خارجية نيوزيلاندا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على زيارة وزير الخارجية النيوزلندي.

وقال في كلمه له على حسابه الرسمي على موقع اكس:"‏سعدت باستقبال السيد ونستون بيترز ‎وزير خارجية نيوزيلاندا والحوار معه علي تطورات ‎الشرق الاوسط". وأضاف "أبو الغيط":"نيوزيلاندا لها مواقف محترمة من القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله، كما ان لها مصالح تجارية كبيرة مع منطقتنا العربية".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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