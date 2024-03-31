الرئيس الصيني يترأس اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 07:32 مساءً - اجتمع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لاستعراض تقرير شامل بشأن الجولة الثانية من مهام فحص الانضباط التي أطلقتها اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، حيث ترأس الاجتماع الرئيس شي جين بينج، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وأشار الاجتماع إلى أن الجولتين الأولى والثانية من مهام فحص الانضباط التي أطلقتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني منذ المؤتمر الوطني الـ20 للحزب، قد غطتا جميع الشركات المدارة مركزيا. ولفت إلى أنه تم تعزيز أعمال بناء الحزب في الشركات المدارة مركزيا والدوائر المعنية، مع تحقيق إنجازات جديدة فيما يتعلق بالحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب.

وأكد الاجتماع على الحاجة إلى استخدام عمليات الفحص والتصحيح كإجراءات قوية لتعزيز التنمية عالية الجودة والحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة للحزب.

ولكن ما زالت بعض المشاكل التي يجب لنا أن نلي اهتماما بها من منظور سياسي، ونحلها على محمل الجد، ويجب تعزيز القيادة التنظيمية، وتوحيد المسؤوليات الرئيسية وإخراج قائمات القضايا والمهام والمسؤوليات لضمان نتاج لكل شيء والإجابة على كل سؤال.

ومن الضروري تعزيز رقابة الفحص والتصحيح، ومراقبة الأشخاص الرئيسيين والقضايا الرئيسية، وتسوية المشكلة واحدة تلو الأخرى، وإنشاء آلية مساءلة للتصحيح، ومحاسبة أولئك الذين يقومون بالتصحيحات الملهوجة والكاذبة.

أُكد في المؤتمر أن المؤسسات العامة تعتبر قاعدة هامة ماديا وسياسيا للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. فيجب التمسك بقيادة الحزب وترسيخها والتعميق في دراسة أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد وتطبيقها وأداء الواجبات والرسائل بثبات والالتزام بـ "الدعمين" بحزم.

وأنه يجب تنسيق العلاقة بين التنمية والأمن وزيادة الوعي بالمخاطر المستقبلية والتمسك بتفكير "الخط الأدنى" والوقاية من فك المخاطر بحزم من أجل ضمان التنمية عالية الجودة بالأمن العالي المستوى.

ويجب تعزيز إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل بشكل أفقي، حيث يتم المثابرة على المبدأ التوجيهي الصارم والإجراءات الصارمة والبيئة الصارمة على المدى الطويل وتعزيز المراقبة لـ "كبار المسؤولين" والمجموعة القيادية والاستمرار في المحافظة على الضغوط البالغة على فرض العقوبات على الفساد وتعميق الإصلاح والإدارة بالحالات الواقعية وإزالة التراب والظروف التي ينتح عنه الفساد.

ويجب تطبيق الخط التنظيمي للحزب في العصر الجديد بكل جدية وتعزيز بناء المجموعات القيادية وبناء الكوادر والمواهب وبناء المنظمات الحزبية القاعدية. يجب تحسين استخدام نتائج جولة فحص الانضباط ودراسة المشاكل العامة والمشاكل الجذرية التي تم استكشافها من خلال الجولة، من أجل استكمال النظام والآليات بشكل أفضل وتعزيز علاج الأعراض والأسباب الجذرية على حد سواء، كما شهد الاجتماع مناقشة مسائل أخرى.