وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن دفعة من مئات المركبات المدرعة إلى أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مارس 2024 08:29 مساءً - أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن باريس ستسلم "مئات" المركبات المدرعة بحلول بداية العام المقبل إلى أوكرانيا كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.

وقال ليكورنو في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، إنه "للحفاظ على مثل هذا الخط الأمامي الواسع، يحتاج الجيش الأوكراني، على سبيل المثال، إلى ناقلات جند مدرعة لدينا. إنه أمر أساسي للغاية لتنقل القوات".

ويقوم الجيش الفرنسي حاليا باستبدال ناقلات الجنود المدرعة القديمة "فاب" التي بدأ استخدامها في عام 1979 بجيل جديد من المركبات المدرعة.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي أن "هذه المعدات القديمة، التي لا تزال تعمل، تتجه مباشرة إلى أوكرانيا بكميات كبيرة... نحن نتحدث عن مئات (المركبات) في عام 2024 وأوائل عام 2025".

وأضاف أيضا أن فرنسا ستزود أوكرانيا بمزيد من الصواريخ المضادة للطائرات.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تضغط فيه الحكومة الفرنسية على صناعتها العسكرية لتعزيز إنتاجها لتلبية احتياجات كييف من الذخيرة.

وقال ليكورنو في وقت سابق إن فرنسا ستسلم قريبا 78 مدفع هاوتزر من طراز قيصر إلى أوكرانيا وستزيد إمداداتها من القذائف.

هذا وتواجه السياسة التي ينتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الأزمة الأوكرانية انتقادات حادة من زعماء الأحزاب السياسية، وكذلك معارضة من قبل الفرنسيين.