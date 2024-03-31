نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المخابرات الأوكرانية يهدد بتخريب سكك الحديد الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هدد رئيس جهاز المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بشن هجمات إرهابية وتخريبية على السكك الحديد الروسية.

ووفقا لبودانوف، فإن خط السكة الحديد الذي تبنيه روسيا عبر مناطق جديدة يمكن أن يصبح مشكلة خطيرة بالنسبة لأوكرانيا.

وقال "لقد قامت روسيا بالفعل ببناء خط سكة حديد منذ أكثر من عام للربط بين أراضينا الجنوبية المحتلة مؤقتا".

وأضاف: "هذه العملية على وشك الانتهاء وقد يشكل ذلك مشكلة خطيرة بالنسبة لنا".

وفي وقت سابق، قال بودانوف إن أوكرانيا تعمل على خطة عسكرية لاستهداف شبه جزيرة القرم، وإن تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية في البحر الأسود هي استعدادات لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى العاشرة لانضمام شبه جزيرة القرم مجددًا إلى روسيا، عن إعادة تشغيل خط السكة الحديدية من روستوف على الدون إلى دونيتسك وماريوبول وبيرديانسك.

وأشار إلى أن خط السكة الحديدية سيصبح طريقا رديفًا لجسر القرم المؤدي إلى شبه الجزيرة.

وأعلنت القيادة الروسية في أكثر من مناسبة أن كييف تستخدم أساليب إرهابية بدعم مباشر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وتسعى لاستهداف المرافق المدنية والسكان المدنيين.