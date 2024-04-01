العالم اليوم - من هو إمام أوغلو المعارض الذي فاز في انتخابات بلدية إسطنبول؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 03:24 صباحاً - أعلن أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، فوزه في انتخابات رئاسة البلدية في أكبر مدن تركيا إسطنبول، وأوضح أنه يتقدم بفارق تجاوز مليون صوت بعد إحصاء 96 في المئة من بطاقات الاقتراع.

وقال إمام أوغلو في كلمة لأنصاره في وقت متأخر يوم الأحد: "حققنا الفوز في انتخابات رئاسة بلدية المدينة".

وأضاف: "من لا يفهمون رسالة الشعب سيخسرون في نهاية المطاف".

من هو إمام أوغلو؟

• يبلغ من العمر 53 عاما.

• ولد في قرية جيفيزلي التابعة لمنطقة أكشابات في ولاية طرابزون.

• درس في جامعة إسطنبول وتخرج من قسم إدارة الأعمال عام 1994.

• متزوج ولديه 3 أولاد.

• والده مؤسس فرع حزب الوطن الأم بزعامة رئيس وزراء تركيا الراحل تورغوت أوزال في طرابزون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

• رجل أعمال سابق دخل مجال العمل السياسي في 2008.

• يعتبره محللون منافسا رئاسيا محتملا.

• أصبح رئيسا لبلدية بيليك دوزو في إسطنبول قبل 10 سنوات.

• تولى رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019 بعد منافسة شرسة مع بن علي يلدرم مرشح حزب العدالة والتنمية.

• حكم عليه في العام 2019 بالسجن لعامين ونصف بتهمة إهانة مسؤولين، ولم تصدر محكمة الاستئناف حكمها بعد في القضية.

• في العام الماضي، فتحت محكمة أخرى قضية ضد إمام أوغلو بتهمة التلاعب في مناقصات، وفقما ذكرت "رويترز".

• يحاكم إمام أوغلو بتهمة تزوير عقد مالي نهاية عام 2015 حين كان رئيسا لبلدية بيليك دوزو وهو ما ينفيه.

• شغل عضوية مجلس إدارة نادي "طرابزون سبور" بين عامي 2002 و2003.