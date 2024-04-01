عاجل| أكسيوس: يُتوقع أن يُعقد اليوم الاثنين اجتماع بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمناقشة مسألة رفح

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أحمد جودة - القاهرة - أكسيوس: يُتوقع أن يُعقد اليوم الاثنين اجتماعٌ عبر الإنترنت بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمناقشة مسألة رفح، وفقًا لتقرير نُشر على موقع أكسيوس الإخباري مساء يوم الأحد، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعًا عبر الإنترنت مخصصًا لمناقشة مسألة رفح، وذلك يوم الاثنين القادم.

وبحسب ما أفاد المسؤولون، من المقرر أن يُخصص الاجتماع لمناقشة الاقتراحات البديلة المقدمة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بدلًا من الخيار العسكري الإسرائيلي المتعلق بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

نتنياهو: سندخل رفح رغم معارضة بايدن

قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أن "لا انتصار يمكن أن يحققه المقاومة ضد حماس دون توجيه ضربة لرفح".

وفي مؤتمر صحفي عُقد في القدس، صرّح نتنياهو قائلًا: "لا يمكن تحقيق انتصار حقيقي على حركة حماس دون تدخل قواتنا في رفح، وسنقوم بذلك بالتأكيد.