نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة بنجلاديش: تلقي المباركة من الصديقة والشقيقة مصر بعيد الاستقلال شرف عظيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال واليوم الوطني لبنجلاديش.

كما أوفد محمد مختار، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية بنجلاديش الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

ووفق بيان صادر عن سفارة بنجلاديش بالقاهرة، فقد قام محمد مختار بزيارة السفيرة سامينا ناز، سفيرة بنجلاديش لدى مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نقل خالص تحيات الرئيس السيسي، إلى الرئيس البنجالي ورئيس الوزراء وجميع شعب بنجلاديش بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال، واليوم الوطني لبنجلاديش.

ورحبت السفيرة ناز بأمين الرئاسة وأعربت عن سعادتها بتلقي تحيات الرئيس السيسي، حيث قالت أنه "لشرف كبير أن أتلقى تحيات فخامة الرئيس السيسي".

وقالت السفيرة إنها ستنقل تحياتها الحارة إلى الرئيس البنجالي ورئيس وزراء بنجلاديش المحترم، متابعة: إن التمنيات الطيبة من الدولة الصديقة العظيمة والشقيقة مصر ستضيف المزيد من المجد للاحتفال بعيد الاستقلال واليوم الوطني لبنجلاديش.