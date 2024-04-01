نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة بولندا بالقاهرة تعلن وصول مساعدات طبية لعلاج ضحايا غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة البولندية لدى مصر عن وصول مساعدات طبية جديدة من بولندا إلى القاهرة، السبت، لتكون ثاني عملية تسليم مساعدات من بولندا، حيث تم تسليم الأولى إلى العريش في نوفمبر 2023.

وبحسب بيان صادر عن سفارة بولندا بالقاهرة، حصلت “دوت الخليج” على نسخة منه، تتكوّن الشحنة من أكثر من 40 طنًا من المعدات الطبية المتنوعة لتستخدمها مصر بغرض علاج ضحايا النزاع في قطاع غزة.

وقالت إن هذه مساهمات منها في تخفيف معاناة المدنيين في غزة ودعم مصر في جهودها في التعامل مع هذا الوضع المأساوي.

وأوضحت أن قيمة المساعدات تبلغ نحو 550 ألف دولار أمريكي، وتم إعدادها من قِبل الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية بجمهورية بولندا، ووزارة الخارجية البولندية.

وقالت إن الجهة المتلقية هي وزارة الصحة والسكان بمصر، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تمثل جزءًا من مساعداتها المستمرة لفلسطين والتي بلغت نحو 6 ملايين دولار أمريكي منذ بداية عام 2023.