نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أرمنيا بالقاهرة يستقبل مساعدات بلاده المرسلة إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت طائرة محملة بأكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية من قبل جمهورية أرمينيا إلى سكان غزة إلى مطار العريش في مصر.

واستلم السفير هراتشيا بولاديان، سفير أرمينيا لدى مصر، المساعدات في المطار وسلمها مع طاقم الطائرة إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، والتي سوف تقوم بتنظيم نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المعانين في غضون يوم أو يومين، وتشمل المساعدات أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

وقد أعلن عن قرار حكومة جمهورية أرمينيا حول تقديم المساعدة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان أثناء لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الرسمية إلى مصر في يومي 5-6 مارس.

وترسل أرمينيا مساعدات إنسانية إلى السكان النازحين من غزة والمستقرين عند حاجز رفح والذين يعانون من وضع اجتماعي واقتصادي صعب وتم تقديم المشروع في اجتماع الحكومة من قبل نائبة وزير الداخلية أربينه سركيسيان وستوفر أرمينيا الغذاء والدواء للنازحين في إطار المساعدات الإنسانية، مما يضمن احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية.

ولهذا الغرض يتم تخصيص نحو 19 مليون درام من الصندوق الاحتياطي الحكومي لوزارة الداخلية لشراء المواد الغذائية والأغذية الجافة والأدوية بما في ذلك المحاليل الطبية والمضادات الحيوية.

ويبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية 29.94 طن وبما أن وزارة الدفاع ستتولى نقل المساعدات الإنسانية، فمن المقترح تخصيص الأموال المناسبة لوزارة الدفاع.

وأشار رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى أنه أعلن عن تسليم هذه الشحنة الإنسانية خلال زيارته الرسمية لمصر، وأضاف: "كانت هناك مشكلات لوجستية ونحن بحاجة أيضًا إلى دعم الحكومة المصرية لتوصيل هذه المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، متابعا: وخلال الزيارة هناك توصلنا إلى هذا الاتفاق من أجل مساعدتنا في تسليم الشحنة إلى سكان غزة.