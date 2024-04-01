العالم اليوم - نشاط المصانع بالصين يقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

انتم الان تتابعون خبر نشاط المصانع بالصين يقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من عام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 07:21 صباحاً - في إشارة لاستقرار القطاع الصناعي، ارتفع مؤشر نشاط التصنيع في الصين خلال شهر مارس الماضي.

وسجل مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات التصنيعي ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة خلال مارس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وذلك بزيادة عن الرقم السابق البالغ 50.9 في فبراير، واقتراباً من التوقعات التي بلغت 51 نقطة.

وتدل القراءة التي تتجاوز الـ 50 نقطة على التوسع في النشاط مقارنة بالشهر السابق، فيما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى الانكماش.

وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي، الذي نُشر في وقت سابق، قد أظهر توسعاً في النشاط خلال الشهر السابق للمرة الأولى منذ سبتمبر، مما يزيد من الإشارات إلى استقرار الاقتصاد.

وعادةً ما يكون هذا المسح الخاص، الذي يركز بشكل رئيسي على الشركات الصغيرة وتلك التي تعتمد على التصدير، أكثر تفاؤلاً من القراءات الرسمية.

ويظهر أن قطاعات التصنيع في الصين بدأت العام الحالي بقوة، مما يقلل من الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد بعد الإجراءات التي اتخذوها في نهاية العام الماضي.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء سابقاً أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة نمو في عامين، متفوقاً بشكل كبير عن التقديرات.

كما كشفت البيانات أيضاً زيادة في نمو الاستثمار بالأصول الثابتة خلال الشهرين الأولين من العام.