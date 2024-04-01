العالم اليوم - غابت معالمه بالكامل.. صور صادمة لمجمع الشفاء الطبي

انتم الان تتابعون خبر غابت معالمه بالكامل.. صور صادمة لمجمع الشفاء الطبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 07:21 صباحاً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر حجم الدمار الذي لحق مجمع الشفاء الطبي، وذلك عقب أنباء عن انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، الإثنين.

وأكد التلفزيون الفلسطيني أنه تم إحراق مباني مجمع الشفاء وخروجه بالكامل عن الخدمة، مشيرا إلى أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة به كبير جدا.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الخميس، أن مسلحين من حركة حماس فتحوا النار على جنود الجيش من داخل "وحدة الطوارئ" في مجمع الشفاء.

وفي الثامن عشر من مارس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه لعملية عسكرية في مجمع الشفاء.

ويوم الأحد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 مسلح في المجمع الطبي.