‏وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال إحدى شقيقات إسماعيل هنية بشبهة التواصل مع نشطاء حماس

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام إسرائيلية، باعتقال إحدى شقيقات إسماعيل هنية بشبهة التواصل مع نشطاء حماس والتحريض ودعم الإرهاب.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.