جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 600

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:35 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين أن 600 من جنوده قتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد الجيش على موقعه الالكتروني أن«نداف كوهين، 20 عاما، المتحدر من حيفا (…) قتل خلال المعارك في جنوب قطاع غزة»، ما يرفع الى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، الأحد، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها جنوبي قطاع غزة.

من جهة أخرى أكد جيش الاحتلال أنه لم تقع أية خسائر في الأرواح جراء الهدف الجوي المشبوه الذي ضرب أحد المباني بمدينة إيلات فجر اليوم الاثنين.

وتتعرض إيلات لهجمات متكررة بصواريخ وطائرات مسيرة من الحوثيين في اليمن، وأشار بيان الجيش إلى أن هجوما وقع يوم الثلاثاء جاء من اتجاه العراق.

ولم يحدد البيان نوعبة الجسم الذي أطلق باتجاه إيلات. وذكر أن هذا الإطلاق تسبب في انطلاق صفارات الإنذار لكن لم تعترضه الدفاعات الجوية الإسرائيلية.