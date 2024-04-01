العالم اليوم - قطاع التصنيع الروسي ينمو في مارس بأسرع وتيرة منذ 18 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 10:33 صباحاً - أظهر مسح، الاثنين، نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية في روسيا، بأسرع وتيرة في نحو 18 عاما في مارس، بفضل نمو أعمال التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في روسيا، الذي تصدره مؤسسة ستاندرد اند بورز إلى 55.7 نقطة في مارس، من 54.7 في فبراير، مسجلا أعلى قراءة له فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ أغسطس 2006.

واعتمد انتعاش القطاع منذ الأشهر الأولى للحرب في أوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي لأن بعض الأسواق تجنبت روسيا.

وتنفق موسكو بكثافة على التصنيع بشكل خاص، كما تضخ الأموال في قطاع الصناعة الدفاعية لزيادة الإنتاج العسكري.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن الصناعة الدفاعية حفزت نموا أكبر من المتوقع في الإنتاج الصناعي خلال فبراير.

وأظهرت البينات أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.