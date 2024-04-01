العالم اليوم - بعد شغب وتحريض.. الأردن يتصدى لمحاولات إثارة الفتنة

انتم الان تتابعون خبر بعد شغب وتحريض.. الأردن يتصدى لمحاولات إثارة الفتنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 11:30 صباحاً - بعد دعوات من قادة حركة حماس إلى حشد الشارع الأردني وتأكيد الحكومة الأردنية على رفضها للدعوات للتحريض وتأليب الرأي العام، تأتي هذه الدعوات كمحاولة يائسة لتشتيت البوصلة عن الهدف الرئيسي.

وتقول مديرية الأمن العام الأردنية، إن بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في مناطق بالعاصمة عمان، شهدت تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن، فضلاً عن محاولات تخريب واعتداء على الممتلكات.

فهذه الأحداث جاءت بعد تصريحات في خطاب عبر الفيديو في عمان، دعا فيه رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى نزول الملايين للشارع بشكل وصفه بالمستدام.

وكان وزير الاتصال الحكومي والناطقُ الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، قد انتقد في لقاء مع دوت الخليج تصريحات قادة حركة حماس، مؤكدا أن أيَّ محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولاتٌ يائسة.

ويؤكد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية عصام ملكاوي خلال حواره مع غرفة الأخبار على "دوت الخليج" أن الحكومة الأردنية لم تضيق على أصحاب الرأي والقيادات السياسية والمشاركين في المظاهرات والحاصلين على الموافقة للتعبير عن آرائهم والخروج في تظاهرات شريطة أن يكون هناك نوعا من الانضباط السلوكي في الأماكن الحضرية المبنية.