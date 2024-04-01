العالم اليوم - غارات إسرائيلية تستهدف 10 مواقع لحزب الله

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية تستهدف 10 مواقع لحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 12:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أن طائراته أغارت على 10 مواقع لحزب الله بوقت واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المواقع المستهدفة تتضمن مخازن أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومنشآت عسكرية في منطقة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين حزب الله اللبناني، حليف حماس، والجيش الإسرائيلي منذ اندلعت الحرب بين الدولة العبرية والحركة الفلسطينية في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

ورغم أنّ حزب الله هو التنظيم المسلّح الأقوى على الإطلاق في لبنان، إلا أنّ فصائل عدّة، فلسطينية ولبنانية تعلن انخراطها بصورة متزايدة في شنّ هجمات ضدّ إسرائيل.

وتشنّ إسرائيل منذ أسابيع غارات جوّية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانيّة تستهدف مواقع لحزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.