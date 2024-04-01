نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏وكالة "تاس": اعتقال مقاتلين أجانب في داغستان متورطين بتمويل الهجوم على قاعة الموسيقى في موسكو مؤخرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة "تاس"، باعتقال مقاتلين أجانب في داغستان متورطين بتمويل الهجوم على قاعة الموسيقى في موسكو مؤخرا.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.