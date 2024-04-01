العالم اليوم - الموافقة على طرح أسهم مستشفى سليمان فقيه في السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 01:25 مساءً - أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهما للاكتتاب العام ما يمثل (21.47 بالمئة) من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وقالت الهيئة إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وشددت هيئة السوق المالية، على ضرورة ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت أن الموافقة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان فقيه قد تأسس في مدينة جدة عام 1978، وتدير مجموعة فقيه الطبية العديد من مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك مستشفى د. سليمان فقيه جدة، ومستشفى د. سليمان فقيه الرياض، ومركز د. سليمان فقيه الطبي، وعيادة فقيه التنفيذية، وفقيه البيت الطبي.