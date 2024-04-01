انفجار يهز مقهى في مدينة فارونيش الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 01:32 مساءً - وقع انفجار، اليوم الاثنين، في مقهى بمدينة فارونيش جنوب روسيا، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الشرطة، إنها تجري تحقيقًا بعد ورود تقارير عن وقوع أضرار في المقهى.

وأظهرت لقطات نشرتها خدمة زفيزدا الإخبارية، النوافذ المحطمة لمقهى إيسترن تي هاوس (بيت الشاي الشرقي) في شارع لينين.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم المُسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا وفق حصيلة أولية للسُلطات الروسية.