مروحية إسرائيلية تطلق النار على مجموعة من الجنود

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 01:32 مساءً - كشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن خطأ جسيم كاد أن يؤدي إلى مقتل جنود بجيش الاحتلال عندما أطلقت إحدى المروحيات النار على مجموعة من الجنود كانت تقوم بتأمينهم.

وبحسب التقرير، قام قائد قاعدة رامون، «الكولونيل ي.»، الذي كان يقود طائرة أباتشي ويرافق قوة من المقاتلين من الجو في غزة، بالضغط عن غير قصد على زر بالخطأ في قمرة القيادة يطلق النار على الجنود.

وقال مسؤولون في سلاح الجو الإسرائيلي: «عرضوا حياتهم للخطر.. بأعجوبة لم يقتل أي جندي»، مشيرين إلى أن الحادث استقبل بذهول كبير، لأن «الكولونيل ي.» هو ضابط كبير وذو خبرة.

ولعل الواقعة ليست الأولى مؤخرا، فقبل بضعة أسابيع أفاد موقع واللا بتعرض مروحية هجومية من نوع «بومة» من سلاح الجو الإسرائيلي، لحادث آخر، حيث اصطدمت بعمود في قاعدة نيفاتيم أثناء سيرها على المدرج.

ونتيجة لذلك، أصيبت المروحية بأضرار بالغة، وأصيب ثلاثة من أفراد الطاقم، من بينهم طيار شاب وطيار مخضرم عمل كمدرب وميكانيكي احتياطي جوي، بجروح طفيفة.