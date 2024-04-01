برئاسة.. سلطان الجابر.. "أدنوك للغاز" تعقد اجتماعها السنوي الأول

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن الجمعية العمومية لشركة أدنوك للغاز بي إل سي «أدنوك للغاز»، عقدت اجتماعها السنوي الأول منذ الاكتتاب العام الأولي على أسهمها في مارس 2023، برئاسة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس الإدارة.

وكان المساهمون، وافقوا على مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 3.25 مليار دولار عن عام 2023 بالكامل، علمًا بأنه تم توزيع 1.625 مليار دولار منها كتوزيعات أرباح نقدية للمرحلة الأولى في ديسمبر 2023، وسيتم توزيع الدفعة الثانية بالقيمة نفسها في الربع الثاني من عام 2024.

وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى أن الشركةحققت نتائج مالية وتشغيلية قوية في عام 2023، وأوفت بوعودها في ما يتعلق بتوزيع أرباح المساهمين.

وتعمل الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع المهمة لتسريع نموها في المستقبل.

وقد شهد سعر سهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 30% منذ إدراجها في مارس 2023 حتى نهاية العام، وهذا أسهم في رفع قيمتها السوقية لتصل إلى 65 مليار دولار، وأصبحت ضمن أكبر وأفضل 20 شركة نفط وغاز في العالم. وبلغ إجمالي عوائد المساهمين، بما في ذلك الأرباح السنوية، 35% في عام 2023. وتعكس هذه الإنجازات التي تحققت رغم انخفاض أسعار الغاز عالميًا، قدرتنا على تحقيق أداء مالي قوي ونمو متميز».