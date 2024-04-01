‏الاستخبارات الروسية: إدارة بايدن تعمل على إبعاد الشبهات في هجوم كروكوس عن زيلينسكي

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏الاستخبارات الروسية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إبعاد الشبهات في هجوم كروكوس عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.