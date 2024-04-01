العالم اليوم - صراع ثلاثي على الدوري الإنجليزي.. من لديه "الجدول الأسهل"؟

انتم الان تتابعون خبر صراع ثلاثي على الدوري الإنجليزي.. من لديه "الجدول الأسهل"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 04:25 مساءً - احتدم صراع الدوري الإنجليزي الممتاز، بين الثلاثي ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي، بعد تعادل مانشستر سيتي وأرسنال بنتيجة 0-0 مساء الأحد.

واقتنص ليفربول على الصدارة برصيد 67 نقطة، خلفه أرسنال برصيد 65 نقطة، ومانشستر سيتي برصيد 64 نقطة، مع تبقي 9 مباريات لكل منهم حتى نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع اقتراب المنافسة بين 3 أندية كبيرة، تزداد التساؤلات بين الجماهير والخبراء، حول من الذي يملك الفرصة الأكبر لخطف اللقب.

هذا الامر قد يعود على جدول المباريات المتبقي، والذي يمثل صعوبة المسار وفقا للخصوم.

المسار الأسهل

بالرغم من إنه في المركز الثالث حاليا، إلا أن مانشستر سيتي يمتلك الجدول الأسهل بين الثلاثة.

أصعب مباريات مانشستر سيتي: أستون فيلا وتوتنهام.

أصعب مباريات ليفربول: مانشستر يونايتد ووست هام وتوتنهام وأستون فيلا، يذكر أن 3 منهم خارج ملعب الريدز.

أصعب مباريات أرسنال: أستون فيلا وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

على الورق، يمتلك مانشستر سيتي الجدول الأسهل، ويبقى التحدي الأكبر لقاءه أمام توتنهام في لندن يوم 20 أبريل المقبل.

أما ليفربول، فسيتعين عليه تجاوز مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، والعنيدين وست هام وأستون فيلا، في ملعبيهما، وكذلك الانتصار على توتنهام في أنفيلد.

أرسنال يشابهن ليفربول بصعوبة المهمة، حيث سيواجه توتنهام في ديربي ناري خارج ملعبه، ثم يواجه مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، كما عليه أن يهزم أستون فيلا في استاد الإمارات.