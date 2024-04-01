العالم اليوم - رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يقبل فرض أجندات خارجية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 04:25 مساءً - وجه رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، الإثنين، رسالتين إلى قادة "حماس" و"الإخوان" بأن يحافظوا على قوة الأردن "لأنها من قوة فلسطين".

وشدد فيصل الفايز في تصريحات لـ"دوت الخليج" على أن "الأردن لن يقبل أي تدخل خارحي أو فرض أجندات خارجية عليه"، مطالبا من "الإخوان" في الأردن بـ"التصدي لمن يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد إذا أرادوا مصلحة الأردن، وأن يقولوا لمن يحاول إشاعة الفوضى كفى".

وأضاف: "حافظوا على الوحدة الوطنية في الأردن وعلى الأمن والاستقرار، لأن هذا الأمر سيكون في صالحهم وصالح القضية الفسطينية".

وتابع: "مصير الشعبين الأردني والفلسطيني واحد، لكن هناك زمرة لزرع الفتة وتسعى للتخريب، ويجب التصدي لهم وهي فئة قليلة، ولا تستطيع هذه الفئة التأثير على الدولة الأردنية لأنها دولة قوية".

وبين الفايز أن "هناك تواصلا وتشاورا مع الإخوان ولكن أوجه لهم رسالة بأن يحافظوا على أمن الأردن.. إن زعزعة الاستقرار والطعن بالوحدة الوطنية أمر غير مقبول وسنتصدى له بكل قوة".

وأكد على أنه "يجب على الجميع الالتزام بالقانون حتى يتمكنوا من التظاهر والتعبير عن دعمهم لفلسطين دون الإساءة لرجال الأمن وأن لا يخونوا الدولة الأردنية لأن هذا الأمر مردود عليهم.. كل واحد يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة سنكون له بالمرصاد".

وكانت دعوات الحراك الاحتجاجي من قادة حماس للشعب الأردني أثارت انتقادات من قبل السلطات الأردنية، التي أكدت أن أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولاتٌ يائسة تريد أن تشتت البوصلة.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين في تصريحات لـ"دوت الخليج" إن الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية وقادته التي تسمو على أي مرجعيات.