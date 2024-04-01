‏تاس: مقتل مسؤول روسي في انفجار سيارة مفخخة في شرق أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏تاس، بمقتل مسؤول روسي في انفجار سيارة مفخخة في شرق أوكرانيا.

وقد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.