نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليونيسيف تشيد بتبرع سلطنة عمان بمليون دولار لدعم الأطفال في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت منظمة اليونيسيف عن تقديرها الصادق لسلطنة عُمان على تبرعها السخي بمبلغ مليون دولار لمساعدة الأطفال في قطاع غزة، حيث يبرز هذا التبرع الهام التفاني الثابت لسلطنة عُمان وموقفها مع القضية الفلسطينية ووقوفها الراسخ مع فلسطين نحو السلام بما يصب في مصلحة الأعمال الإنسانية ودعمها الثابت لرفاهية الأطفال على الصعيدين الوطني والدولي.

وستلعب هذه المساهمة دورًا حيويًا في تقديم المساعدة الأساسية للأطفال في قطاع غزة، حيث يواجهون عقبات كبيرة مثل عدم توفر الأمن الغذائي والوصول المحدود إلى خدمات التعليم والصحة. بفضل دعم حكومة سلطنة عُمان، ستستطيع اليونيسيف مواصلة تنفيذ البرامج والمبادرات الحيوية المصممة لتعزيز حياة الأطفال وحماية رفاهيتهم في فلسطين.

وعبرت سومايرا تشودري، ممثلة اليونيسيف في عُمان، عن شكرها الصادق لوزارة الخارجية في سلطنة عُمان على هذه البادرة السخية نحو الأطفال في فلسطين. وأشارت إلى أن هذا التبرع السخي سيكون له تأثير معنوي في حياة العديد من الأطفال، مما سيوفر لهم الدعم الأساسي والأمل في مستقبل أفضل.

وعلى الرغم من التحديات، تستمر اليونيسيف في تقديم الدعم المباشر على أرض الواقع، حيث يتم التركيز على توفير المياه النقية للشرب، وتوفير الإمدادات الطبية والتعليمية، ودعم العاملين في مجال الصحة، وتوفير المكملات الغذائية والفيتامينات للأطفال والعائلات في قطاع غزة. وارسال إمدادات إغاثة حيوية مثل أنابيب المياه، ولقاحات مختلفة، ومحاقن، ومجموعات لمعالجة بعض الامراض المعدية، ومجموعات للجراحة التوليدية، وبطانيات صناعية، وخيام للعائلات، وسجاد للنوم، وخمسين حاضنة للأطفال الرضع، حيث تم تركيبها في ثلاثة مستشفيات متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اليونيسيف بدعم تحويلات نقدية لأكثر من 500،000 شخص في قطاع غزة.