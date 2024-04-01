نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركزي الإماراتي يكشف عن توقعاته الاقتصادية لـ2024 و2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.2% العام الجاري، و5.2% العام المقبل 2025.

كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.7% في عام 2024 و2025، ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9% في 2024 و6.2% في 2025.

وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2023 ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.

وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخرا في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن قطاع النفط.