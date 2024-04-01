نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكين تهدد باتخاذ تدابير مضادة إذا فرضت واشنطن قيودا على تأشيرات مسؤولي هونغ كونغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت الخارجية الصينية الجانب الأمريكي إلى التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، مهددة باتخاذ تدابير مضادة إذا فرضت واشنطن قيودا على تأشيرات دخول مسؤولي هونغ كونغ الأراضي الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون: "نشرت الولايات المتحدة مرة أخرى تقرير يشوه قانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ، والنظام الانتخابي للمنطقة الإدارية وتنظيم الأمن القومي في هونغ كونغ".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "من خلال الإدلاء بتصريحات متهورة حول فرض قيود على تأشيرات مسؤولي هونغ كونغ، تتدخل بشكل خطير في شؤون الصين الداخلية وتنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية."

وأشار وانغ ون بين إلى أن شؤون هونغ كونغ هي مسألة داخلية للصين، وأن "الحكومة الصينية لا تتزعزع في تصميمها على حماية سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية واتباع سياسة "دولة واحدة ونظامان" ومقاومة أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ."

وختم: "ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وفهم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" بشكل شامل وصحيح، واحترام سيادة الصين وسيادة القانون في هونغ كونغ والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال. إذا فرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات المسؤولين في هونغ كونغ فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة".