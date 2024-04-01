نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كييف ستحذو حذو واشنطن في حظر TikTok في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس لجنة حرية التعبير في البرلمان الأوكراني ياروسلاف يورتشيشين إن السلطات الأوكرانية ستفكر بحظر تطبيق TikTok في البلاد إذا تم حظره في الولايات المتحدة.

وأوضح يورتشيشين في تصريح: "إذا تم فرض مثل هذه العقوبات في دولة شريكة فإننا سنفرضها أيضا. ويمكن أن يمهد الطريق أيضا مع حظر تطبيق Telegram، حيث إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة الجذرية بخصوصه أيضا".

وقد أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة الأربعاء الماضي مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.

وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.

ويذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيدية قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية واطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.