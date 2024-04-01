العالم اليوم - "ضربات إسرائيلية" تستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 06:24 مساءً - كشف التلفزيون السوري الرسمي، الإثنين، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مما خلف مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".

وتابع: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.. وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".

من جهته، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن بوقوع "هجوم إسرائيلي" استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وقال رامي عبد الرحمن في حديثه لـ"دوت الخليج"، إن هناك "أنباء عن استهداف شخصيات إيرانية في القصف على منطقة المزة".

وأضاف: "القصف على المبنى في المزة بدمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص".

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في هذه الضربة.



بينما ذكر موقع "نور نيوز" الإيراني أن "السفير الإيراني لم يصب بمكروه في الهجوم الذي وقع بسوريا".

وكشف مصدر أمني لرويترز أن ضربة إسرائيلية على دمشق قتلت القائد بالحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت سابق، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، وقالت إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت "أهدافا معادية".