نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول وزير الخارجية السوري إلى القنصلية الإيرانية المستهدفة في دمشق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاتي اليوم الاثنين إلى مكان الاستهداف في مبنى القنصلية الإيرانية في حي المزة بالعاصمة دمشق.

وقال التلفزيون الإيراني إن وزير الخارجية السوري أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني من مقر سفارة طهران بدمشق أدان خلالها الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران.

وقال مصدر عسكري سوري: "نحو الساعة 17:00 مساء اليوم بتوقيت دمشق شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.