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بالصور.. الرئيس السيسي وقرينته يصلان الأردن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. الرئيس السيسي وقرينته يصلان الأردن في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - استقبل الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن وقرينته الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته  فور وصول الرئيس إلى العاصمة الأردنية عمان

وأجريت للرئيس مراسم استقبال رسمية كما عزفت الموسيقي السلام الجمهوري المصري كما صافح الرئيس والملك حرس الشرف.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لا سيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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