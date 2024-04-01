نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يقصف مطارا عسكريا في مقاطعة دنيبروبيروفسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن القوات الروسية قصفت مساء اليوم الاثنين مطار كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وقال المصدر إن القوات الروسية قصفت المطار بعد رصد نشاط للطيران العسكري الأوكراني فيه.

وأضاف أن انفجارين هزا المطار بعد أن رصدت القوات الروسية نشاط مقاتلات ومروحيات في المطار.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولايف.

ويستهدف الجيش الروسي البنية التحتية الأوكرانية، مثل منشآت الطاقة، وصناعة الدفاع، ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات.

وقد أكد المتحدث باسم الكرملين باستمرار أن القوات الروسية لا تهاجم المباني السكنية أو المؤسسات والمرافق المدنية.