العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات وملك الأردن يبحثان هاتفيا علاقات البلدين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 08:26 مساءً - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الإثنين، اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

واطمأن رئيس دولة الإمارات، من الملك عبدالله الثاني، بشأن الأوضاع في الأردن، ودعا الشيخ محمد بن زايد الله عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية وشعبها ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا وقوف دولة الإمارات مع المملكة بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه، أعرب الملك عبدالله الثاني، عن تقديره لرئيس الإمارات على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه المملكة الأردنية وشعبها متمنيا للإمارات دوام التقدم.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني، خلال الاتصال، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتعزيز المساعي المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقما في غزة.

وشدد الجانبان، على ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة، إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين" والذي يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن للجميع.