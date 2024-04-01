بعد ضرب السفارة الإيرانية بدمشق.. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 08:33 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف عدة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المواقع شملت مبنى يستخدمه التنظيم في حنين، ومبنى آخر تم فيه تخزين الأسلحة وأهدافا إضافية في جبل الحمامص وعيتا الشعب، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قصف أيضًا بالمدفعية مصدر إطلاق الصواريخ من لبنان على جبل دوف والمنارة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي وافق على خطط جديدة في مقر القيادة الشمالية في وقت سابق اليوم.

وأضاف جيش الاحتلال أن خطط “مواصلة القتال” تمت الموافقة عليها خلال تقييم أجراه هاليفي وقائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين وأعضاء هيئة الأركان العامة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويأتي الاجتماع بعد توارد الأنباء حول الضربة الإسرائيلية على دمشق والتي استهدفت مقر السفارة الإيرانية في سوريا، إلى جانب استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان، إلى جانب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.