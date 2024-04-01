نتنياهو يعلن وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 08:33 مساءً - قناة الجزيرة، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق قناة الجزيرة بإسرائيل.

وقف بث قناة الجزيرة في إسرائيل

وجاء قرار نتنياهو عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل.

وزعم نتنياهو فور إعلانه القرار أن قناة الجزيرة "ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت فعليا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وحرضت على جنودنا، مؤكدا أنه لن تبث قناة الجزيرة من إسرائيل بعد اليوم، وأنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة".

قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل

من ناحيته علق عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هليفي بأن القانون الصادر اليوم عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، مشيرا إلى أن قرار إغلاق قناة الجزيرة لن يمنع استمرار الجمهور مشاهدتها.