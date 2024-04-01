العالم اليوم - الخارجية الإيرانية تتوعد بالرد على الضربات الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الإيرانية تتوعد بالرد على الضربات الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 09:33 مساءً - نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قوله، الإثنين، إن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

ووجهت إسرائيل، الاثنين، ضربات قوية للقنصلية الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل دبلوماسيين وقادة في الحرس الثوري الإيراني.

وكشف مصدر أمني لرويترز أن الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت، الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل القائد بالحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

كما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري، الإثنين، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل"خرقا لكل المواثيق الدولية".

وكانت وسائل إعلام سورية وإيرانية قد ذكرت أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الإثنين.