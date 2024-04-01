العالم اليوم - قبل وبعد.. صور تكشف حجم الدمار في مجمع الشفاء الطبي

انتم الان تتابعون خبر قبل وبعد.. صور تكشف حجم الدمار في مجمع الشفاء الطبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 أبريل 2024 09:33 مساءً - أظهرت صور الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، الحالة التي أصبح عليها مجمع الشفاء الطبي في غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، الإثنين، بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين.

وأبرزت الصور الموضوعة جنبا إلى جنب، كيف بدا المجمع الطبي والمباني المحيطة به في 1 يونيو 2022 مقارنة بـ1 أبريل 2024.

وكشفت صور شركة "ماكسار تيكنولوجيز" الأميركية حجم الدمار الذي تعرض له المستشفى والمباني المحيطة به، حتى أن شكل المنطقة تغير تماما.

تغير ملامح مستشفى الشفاء بعد عملية الجيش الإسرائيلي بالصور:

وكانت العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية هي ثاني عملية توغل إسرائيلية كبيرة لمستشفى الشفاء، بعد عملية سابقة في نوفمبر.

وقال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه استكمل وجهاز الأمن العام عملية دقيقة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، معلنا القضاء على "200 مخرب، واعتقال ما يزيد عن 500 ينتمون إلى المنظمات الإرهابية".

وذكر التلفزيون الفلسطيني، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي غزة.