نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين، القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشددة على أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان الخارجية: "تدين باكستان بشدة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في سوريا، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وشعب وحكومة إيران، إن هذا الهجوم انتهاك غير مقبول للسيادة السورية ويقوض استقرارها وأمنها".

وأضاف البيان: "هذا الهجوم هو انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أن الهجمات على الدبلوماسيين أو الأهداف الدبلوماسية غير قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأكدت الوزارة "أن العمل غير المسؤول للقوات المسلحة الإسرائيلية هو تصعيد خطير في منطقة غير مستقرة بالأصل"، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى منع إسرائيل من السلوك المغامر في المنطقة وأعمالها غير القانونية الموجهة ضد جيرانها واستهداف أهداف دبلوماسية أجنبية".

كذلك أعربت سوريا والإمارات وسلطنة عمان وروسيا عن إدانتهم للهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق.

وقد قصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقال السفير الايراني لدى سوريا حسين أكبري إن بلاده "سترد بحزم" على قصف إسرائيل للقنصلية في دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت لاحق مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، في العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.