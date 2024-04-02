الاحتلال يستولي على 170 دونما في الضفة
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على 170 دونما من أراضي الفلسطينيين في منطقة عرب التعامرة شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال يونس عرار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن عملية الاستيلاء هذه، هي ثالث عملية استيلاء منذ مطلع العام الجاري لتصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال ما مجموعه 11 ألف دونم من أراضي المواطنين في محافظات القدس المحتلة ونابلس وبيت لحم.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أشارت قبل يومين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على 27 ألف دونم بعد السابع من أكتوبر الماضي.
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