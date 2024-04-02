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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| موظفون أجانب في منظمة خيرية يفقدون حياتهم جراء ضربة إسرائيلية في وسط غزة، في تأخر معلوماتي، أعلنت "حماس" أن عددًا من الأجانب وفلسطيني قتلوا في ضربة إسرائيلية بدير البلح في وسط قطاع غزة.

حسب المكتب الإعلامي للحركة، تم الإبلاغ عن وفاة خمسة موظفين على الأقل من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية جراء الضربة الإسرائيلية.

تم الإبلاغ عن وفاة أشخاص من بولندا وأستراليا وبريطانيا، بالإضافة إلى فلسطيني، من بين القتلى.

ما هو تصريح الجيش الإسرائيلي حول الحادث؟

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يقول: "بناءً على التقارير المتعلقة بموظفي منظمة 'وورلد سنترال كيتشن' في غزة اليوم، يُجرى تقييم شامل على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأساوي".

وأضاف البيان: "تبذل الجهود الحثيثة من قبل الجيش الإسرائيلي لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، وتتعاون بشكل وثيق مع المنظمة في جهودها الحيوية لتقديم المساعدات الغذائية والإنسانية لسكان غزة".

انطلقت العمليات العسكرية في قطاع غزة بعد هجمات شنّها مسلحو حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، ووفقًا لإحصائيات إسرائيلية، فقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

ردت إسرائيل بفرض حصار شامل على قطاع غزة، تلاه هجوم جوي وبري أسفر عن وفاة أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع.