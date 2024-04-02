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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| ما هي التوقعات بخصوص رد إيران على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق؟، بعد تعرض طهران لضربة مؤلمة يوم الإثنين، باغتيال قائد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، في غارة منسوبة لإسرائيل، يتراوح الرد المحتمل من طهران بين استراتيجيات محافظة للحفاظ على الوجه، إلى تصعيد قد يصل لاستهداف مصالح إسرائيلية في الخارج.

بعد ساعات من قصف مبنى في قاعدة بحرية إسرائيلية في ميناء إيلات بواسطة طائرة مسيرة، جاء اغتيال زاهدي، وقد اتهمت تل أبيب طهران بالوقوف وراء الهجوم.

في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في مساء الإثنين: "تمكنت طائرة مسيرة من صنع إيراني وبتوجيه إيراني من استهداف قاعدة سلاح البحرية في إيلات خلال ساعات الليلة الماضية.

نحن نحقق في الحادث للاستفادة من التجربة وتحسين منظومة دفاعنا في منطقة إيلات ومحيطها".

ما الذي جرى في دمشق؟

أعلنت طهران أن القصف أسفر عن مقتل سبعة مستشارين عسكريين، بما في ذلك ثلاثة من كبار القادة. أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن سبعة مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، محمد رضا زاهدي، الذي يُعتبر الذراع الخارجية للحرس الثوري. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن طهران تعتقد أن زاهدي كان الهدف المستهدف في الهجوم الذي أسفر عن مقتل نائبه وقائد كبير آخر، بالإضافة إلى أربعة آخرين. تقول وسائل إعلام إيرانية إن زاهدي كان يشغل منصب مستشار عسكري في سوريا، كما شغل منصب قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام 2016. لفترة طويلة، تستهدف إسرائيل المنشآت العسكرية الإيرانية ومؤسسات وكلاء طهران الأخرى في سوريا. تزايدت تلك الضربات بعد بدء إسرائيل حملة عسكرية ضد حركة "حماس". هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مجمع القنصلية نفسه للقصف. عادةً، لا تعلق إسرائيل على الهجمات التي تشنها قواتها في سوريا. بالرد على سؤال حول الغارة الجوية في سوريا اليوم، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن لا نعلق على التقارير المنشورة في وسائل الإعلام الأجنبية".

ما كان تعليق إيران على الهجوم؟

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية، نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، يوم الإثنين، أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردًا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق.

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إلى أن طهران ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعرب في اتصال هاتفي مع نظيره السوري يوم الإثنين عن تحمل طهران لإسرائيل المسؤولية عن تداعيات الهجوم على قنصليتها في دمشق، مؤكدًا أن الهجوم على مبنى القنصلية يمثل "خرقًا لكل المواثيق الدولية".

سيناريوهات الرد الإيراني

يعتبر الخبير العسكري السوري، أحمد رحال، والخبير في الشؤون الإيرانية محمود جابر، أن استهداف القنصلية الإيرانية قد تكون "خطوة قد تزيد من حدة الصراع في المنطقة". يقدم الخبيران سيناريوهات لتفسير الاستجابات المحتملة من إيران في هذا السياق، حيث يتنوع بين الردود المتواضعة والمكررة كما هو الحال في الماضي، وبين الردود التي تحمل مستويات من التصعيد والتوسيع لنطاق المواجهات التي تعود إلى بداية حرب غزة. تصعيد محتمل من جانب حزب الله: قد تدفع إيران حزب الله في لبنان لاستهداف أهداف إسرائيلية بالصواريخ أو تنفيذ عمليات داخل إسرائيل. تصعيد من قبل المليشيات الموالية لطهران في سوريا: قد تقوم إيران باستخدام هذه المليشيات لشن هجمات على المواقع العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، وخاصة في منطقة غرب الفرات.

رد مباشر على إسرائيل