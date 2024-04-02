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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| أستراليا تسعى للتحقق من وفاة أحد مواطنيها في غزة، صرّحت وزارة الخارجية الأسترالية يوم الإثنين بأنها تبذل جهودًا للتحقق من التقارير التي تفيد بمقتل أحد مواطنيها فيما يُشتبه بأنه غارة جوية إسرائيلية في غزة.

في بيان، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بشكل عاجل أنها تسعى للتأكد من التقارير التي تفيد بمقتل عامل إغاثة أسترالي في غزة.

وأكملت بالقول: "إن هذه التقارير مؤلمة للغاية".

ماذا حدث؟

في وقت متأخر من يوم الإثنين، أفادت "حماس" بأن عددًا من الأجانب وفلسطينيًا قتلوا في ضربة إسرائيلية بدير البلح وسط غزة.

ووفقًا للمكتب الإعلامي للحركة، تم قتل خمسة موظفين على الأقل من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية في الضربة الإسرائيلية.

من بين الضحايا كانت أشخاص من بولندا وأستراليا ومواطن بريطاني، بالإضافة إلى فلسطيني آخر.

ما هو تعليق الجيش الإسرائيلي على الحادث؟

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بناءً على التقارير المتعلقة بموظفي منظمة (وورلد سنترال كيتشن) في غزة اليوم، يجري الآن مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف هذا الحادث المأساوي".

أكمل البيان بالقول: "تبذل القوات الإسرائيلية جهودًا مكثفة لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن، وتعمل بتنسيق وثيق مع المنظمة في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".