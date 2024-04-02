مجلس الأمن يدعو إسرائيل للتحقيق في مقتل 5 من موظفي الإغاثة

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أحمد جودة - القاهرة - قال مجلس الأمن القومي الأميركي: ندعو إسرائيل للتحقيق في الضربة التي قُتل فيها عمال إغاثة في غزة.

وكان 5 من موظفي "وورلد سنترال كيتشن" في قطاع غزة، لقوا مصرعهم مصرعهم، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مصفحة تابعة للمنظمة الإغاثية الأميركية.

ووصل الضحايا الخمسة الذين تأكد أن بينهم 4 أجانب، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بينما عبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، الثلاثاء عن بالغ القلق إزاء الضربة الجوية التي قتلت عمال إغاثة تابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غزة، داعية، عبر منصة "إكس"، إسرائيل، إلى "التحقيق سريعًا" في الضربة التي أودت بحياة موظفي الإغاثة الخمسة.

وذكر مراسل "الشرق" في غزة، أن الضحايا هم 4 أجانب يحملون الجنسيات البريطانية والأسترالية والبولندية وآخر لم تعرف جنسيته بعد، إلى جانب السائق وهو مترجم فلسطيني (اسمه سيف عصام أبو طه).