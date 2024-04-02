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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | تدمير زورق مسير حوثي في البحر الأحمر من قبل الجيش الأميركي، وفقًا للقيادة المركزية الأميركية، تم تدمير زورق مسير ينتمي للحوثيين اليوم الثلاثاء، والذي كان يشكل تهديدًا للقوات الأميركية والتحالف والسفن التجارية في البحر الأحمر.

ما أشارت بة القيادة من خلال بيان نُشر على حسابها في "إكس":

في بيان نُشر على حسابها في "إكس" أعلنت القيادة المركزية الأميركية ما يلي:

- نجحت قواتنا في تدمير زورق مسير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في الساعة 9 صباحًا بتوقيت صنعاء يوم الإثنين.

- جاءت عملية تدمير الزورق ضمن إجراءات الدفاع الذاتي.



- كان الزورق يشكل تهديدًا وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

- تُتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية آمنة ومحمية أكثر للسفن الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية.

هجمات الحوثيون في اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الإثنين بتلقيها تقريرًا عن حادث وقع على بعد 150 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة الحديدة اليمنية.

وجاء في التقرير أن ربان السفينة أفاد بتلقيهم نداءًا من كيان يزعم أنه تابع للبحرية اليمنية، طلب فيه من السفينة تشغيل نظام التعرف الآلي الخاص بها.

وأفاد التقرير بأنه بعد فترة وجيزة من النداء، أبلغ أحد أفراد طاقم السفينة بأنهم سمعوا ما يشتبه أنها طلقات نارية.

أدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على مدى عدة أشهر إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مساراتها لتنفيذ رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية، وأثارت مخاوف من تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت تصنيفهم كـ "جماعة إرهابية".