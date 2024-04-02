نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى بكري يدين قصف الاحتلال لقنصلية إيران بدمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الكاتب الصحفي مصطفى بكري هجوم الاحتلال الصهيوني على قنصلية إيران في دمشق.

وقال بكري، الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق واستشهاد بعض القيادات السياسية والعسكريه هو تصعيد خطير قد يهدد بحرب إقليمية واسعة.

وأضاف بكري هذا اعتداء على القانون الدولي لأنه يستهدف مقرًا دبلوماسيا، وهذا العدوان مدعوم من أمريكا التي أعطت الضوء الأخضر بكل تأكيد، السؤال أين مجلس الأمن من كل ذلك.